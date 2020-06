Le caratteristiche e le posizioni in campo di Lorenzo e Ronaldo. I gol nell’anno

Tecnica, potenza, fisicità: Ronaldo ha tutto, un attaccante completo ed animato sempre da una grande voglia di essere protagonista, caratteristiche confermate fin dal primo giorno del suo arrivo alla Juve. Insigne ha rapidità e tecnica ed è cresciuto tantissimo come intensità atletica diventando prezioso anche da un punto di vista tattico. Due punti fermi per Sarri e Gattuso, tutti e due insostituibili: Cr7 giocherà nel tridente di attacco con Dybala e Douglas Costa, le indicazioni della vigilia sono quelle di un suo possibile impiego nuovamente da centravanti come contro il Milan. Insigne giocherà da esterno sinistro del tridente d’attacco, in quella che da sempre è la sua posizione preferita.

Ronaldo quest’anno ha segnato 25 gol in 33 partite con la solita media impressionante, Insigne 9 in 31 e in coppa Italia è a quota 3 con la doppietta al Perugia negli ottavi e la rete alla Lazio nei quarti. Decisivi per Juve e Napoli, due uomini chiave della sfida dell’Olimpico, il duello a distanza più atteso è già partito. Fonte: Il Mattino