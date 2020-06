La Coppa – Napoli/Juve, tutti in marcia su Roma

Il Napoli ha svolto al San Paolo l’ultima seduta di allenamento, quella di rifinitura, prima della partenza alla volta di Roma, prevista nella mattinata di mercoledì. Solo per Stanislav Lobotka, ancora reduce da un infortunio, terapie e lavoro differenziato. Ma a Roma ci sarà. Ci sarà anche David Ospina. Il grande protagonista della semifinale di ritorno contro l’Inter, sarà indisponibile per la finale di Coppa Italia. A causa di una squalifica (era diffidato), conseguente all’ammonizione rimediata nella stessa gara. All’Olimpico di Roma, quindi, ci saranno tutti. Mister Gattuso ha voluto così. Per fare gruppo. In una serata importante per tutto il mondo Napoli.

Fonte: Il Mattino