Il Mattino – “RINGHIAMOLA”. Gattuso: «Vinciamo per la città»

In prima pagina Gattuso

Nell’Olimpico deserto stasera la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La spinta di Gattuso per gli azzurri: «Vinciamo per la città». E in campo schiera Callejon titolare. Il vero dubbio è in attacco: Milik e Mertens si sono alternati per tutto il tempo, in una staffetta che rende omaggio – oggi saranno esattamente 50 anni da Italia-Germania Ovest 4-3 – alla più storica delle alternanze, quella tra Mazzola e Rivera. Chi giocherà dall’inizio? L’impressione è che tocchi al polacco. Fonte: Il Mattino