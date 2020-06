Il contratto: De Laurentiis/Callejon, l’appuntamento che…non c’è!

Passano gli allenatori, non passa Callejon: perché il suo periodo con Maurizio Sarri, seppur non coronato da nessun trofeo, è uno dei più belli della sua carriera. Inamovibile nel 4-3-3 come esterno destro, i tagli sui cross di Insigne sono diventati dediche tra innamorati, perché cercarsi come Insigne cercava Callejon significava qualcosa di più di uno scambio col pallone. Ora, un epilogo impossibile, una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno fermo ad un appuntamento (che ancora non c’è) tra il suo agente, Quilon, ed De Laurentiis. Ma, oggi, c’è un altro appuntamento: quello con la storia e Callejon ci sarà, perché lui è uno di quelli che c’è sempre stato. Fonte: Il Mattino