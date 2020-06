[Grafico] Napoli/Juve: possibili 5 cambi di Gattuso rispetto all’Inter

Nell’allenamento al San Paolo di ieri Gattuso ha mostrato di non aver ancora messo ogni tassello al suo posto. Il vero dubbio è lì in attacco: Milik e Mertens si sono alternati per tutto il tempo là davanti, in una staffetta che rende omaggio – oggi saranno esattamente 50 anni da Italia-Germania Ovest 4-3 – alla più storica delle alternanze, quella tra Mazzola e Rivera. Chi giocherà dall’inizio? L’impressione è che tocchi al polacco. E l’altra novità rispetto alla semifinale con l’Inter è il ritorno di Callejon dal primo minuto al posto di Politano. Ovvio, solo impressioni. Le certezze sono altre Fabian in mediana e Mario Rui terzino sinistro. Con Meret al posto di Ospina squalificato.

Fonte: Il Mattino