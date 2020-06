Gattuso ha deciso di “perdonare” Lozano. A Roma anche Manolas

La “ramanzina” di lunedì in allenamento tra Gattuso e Lozano, ha creato non poche polemiche tra le parti, viste le parole del tecnico del Napoli a Rai Sport. Alla fine però i due si sono chiariti, tutto sistemato e il messicano farà parte della spedizione di Rima, per provare a riscattare queste ore bollenti. Nella lista dei convocati ci sarà anche Manolas, il difensore greco, non è ancora al massimo della forma, probabile panchina per la gara contro i bianconeri, ma ha recuperato dal punto di vista fisico.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport