[Formazioni] Napoli-Juventus – Callejon favorito su Politano. Sarri punta su Cuadrado e Khedira

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio Olimpico, sarà a porte chiuse, si giocherà la finale di Coppa Italia (Coca Cola Cup), tra il Napoli e la Juventus. In caso di parità nei novanta minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. In casa azzurra solo due dubbi di formazione. Mario Rui-Hysaj a sinistra, con il portoghese in leggero vantaggio, poi Politano-Callejon, lo spagnolo si farebbe preferire per una questione tattica. Per Sarri non mancano i dubbi di formazione, ma dovrebbe scegliere Cuadrado e Khedira per Douglas Costa e Pjanic. Out Chiellini, Demiral e l’altro ex Higuain.