ESCLUSIVA – S. Romagnoli (footstats): “Napoli-Juventus? Curioso gioco del destino nella finale di questa sera”

Il calcio è tornato, già con le semifinale di Coppa Italia e la finale di stasera tra il Napoli e la Juventus, una sfida dal fascino antico. Ma è pronta anche la serie B e la Premier League, quindi siamo pronti ad un’estate piena di emozioni calcistiche. Ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista del progetto footstats Stefano Romagnoli.

Quest’oggi alle ore 18,30 si giocherà il recupero di serie B Ascoli-Cremonese. Che match ci dobbiamo aspettare, vista anche la presenza anche di Gianluca Gaetano? “Azzardato fare un pronostico sull’esito di Ascoli-Cremonese. Per più motivi. Il recupero della 25esima giornata rappresenterà, infatti, la ripartenza della Serie B dopo uno stop forzato di più mesi. Pertanto dare uno sguardo allo stato di forma dei due club prima dell’interruzione della competizione avrebbe poco senso. Non solo. Se a febbraio le panchine erano occupate da Stellone e Rastelli, adesso al loro posto ritroviamo Abascal e Bisoli. Per quanto riguarda Gianluca Gaetano sono piuttosto curioso. Il giovane centrocampista ha collezionato 7 caps con i grigiorossi. E nonostante abbia disputato soltanto un match dal primo all’ultimo minuto vanta già una marcatura e un assist vincente (curiosamente nello stesso impegno, nel 5-0 rifilato al Trapani)”.

Se escludiamo ormai la promozione in A del Benevento, cosa attendere in generale dal campionato cadetto, tra promozione e zona retrocessione? “I play-off potrebbero essere un obiettivo per tutte quelle squadre che in classifica precedono il Pisa. Prendiamo ad esempio l’Empoli: con i 16 punti raccolti sotto la gestione Marino è nuovamente tornato di ‘moda’. Sul fronte dei play-out vedo la corsa ristretta a questi nomi: Ascoli, Venezia, Cremonese e, forse, Pescara. Mentre Cosenza, Trapani e Livorno, al momento, mi sembrano troppo staccate dal resto del gruppo per pensare a un altro anno in cadetteria”.

Stasera si giocherà allo stadio Olimpico per la Coca Cola Cup (Coppa Italia), Napoli-Juventus. Sensazioni su questo match? “L’unico precedente in finale sorride al Napoli, vittorioso per 2-0 il 20 maggio 2012. Gli ultimi scontri diretti in coppa hanno promosso la Juventus, semifinali del 2016/2017. E in caso di rigori… beh, il punteggio è di 1-1 con gli azzurri in festa nel 2006/2007, mentre i bianconeri hanno avuto la meglio nel 2008/2009. La cosa che più mi colpisce è lo scherzo che il destino ha riservato ad alcuni dei protagonisti dell’incontro all’Olimpico. Il Napoli ritroverà quell’allenatore con cui ha rischiato di vincere uno scudetto, strappandolo proprio alla Vecchia Signora. Sarri potrebbe chiudere un capitolo della sua vita da mister e alzare il suo primo trofeo con un club professionistico italiano, dopo aver comunque centrato un bel po’ di promozioni. Discorso a parte merita Higuain probabilissimo assente della sfida. A Napoli e col Napoli è entrato nella storia del calcio italiano e non solo. A Torino e con la Juventus ha vinto quello scudetto che tanto aveva cercato giunto in Italia da Madrid”.

Infine per chi non ti conoscesse, ti vorresti presentare ai nostri lettori? “Giornalista da oltre vent’anni, lo dimostrano i capelli e qualche pelo di barba bianchi, nel 2012 ho fondato col collega Stefano Del Corona il progetto FootStats. Raccontiamo il calcio, italiano ma non solo, attraverso ricordi e statistiche, forti di alcuni database che raccolgono tutti i match di club e nazionali dall’inizio del Novecento a oggi e di una biblioteca cartacea che, solo per citare qualche testata, raccoglie i Guerin Sportivo dal 1990, gli almanacchi dal 1939, il Calcio Illustrato dal 1946… La nostra attività si svolge fornendo contenuti a radio, tivù, testate online e cartacee”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

