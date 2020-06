ESCLUSIVA – A. Paolino (dir. Radio bianconera): “Di Lorenzo è il calciatore del Napoli che mi ha fatto una buona impressione”

E’ tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus, dove si assegnerà il primo trofeo post Covid-19, in un Olimpico a porte chiuse. I due tecnici Gattuso e Sarri dovranno sciogliere i dubbi della partita e

provare a livello di scacchi le proprie mosse vincenti. Ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di radio bianconera Antonio Paolino.

Come giudichi in generale la prestazione della Juventus contro il Milan? Bene la prima mezz’ora, meno con l’uomo in più. “La Juventus contro il Milan è partita molto bene, al primo minuto già poteva segnare. Senza contare il rigore di Cristiano Ronaldo che è finito sul palo. Dall’espulsione di Rebic, c’è stato una sorta di rilassamento da parte dei calciatori, quasi come se fosse tutto scontato. Visto anche il risultato dell’andata, non sono andati a mille allora. Questa sera c’è un trofeo in palio, contro il Napoli, squadra dell’ex mister Sarri, perciò sono convinto che approccio e atteggiamento saranno completamente diversi ”.

Se si giudica la prova dei singoli dei bianconeri, si può dire che i migliori siano stati Bentancur e Cuadrado appena entrato? “Sul colombiano stai suggerendo a Sarri di metterlo dal primo minuto (ride