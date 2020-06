Doha, altro luogo, altra manifestazione, stesso avversario

Qualche anno fa, dicembre 2014, a Doha. Per la Supercoppa italiana, di fronte la Juventus. Il Napoli vinse 8-7 ai rigori. Fu la grande notte del portiere brasiliano Rafael decisivo nella serie dal dischetto con la parata sull’ultimo penalty di Padoin. Un Napoli di ferro contro i bianconeri di Allegri due volte avanti con le reti di Tevez e due volte ripresi da Higuain, scatenato quella sera in maglia azzurra. Un’impresa del Napoli di Benitez, che aveva vinto la coppa Italia all’Olimpico di Roma con il 3-1 alla Fiorentina (doppietta di Insigne e gol di Mertens), e riuscì in quella stagione a centrare un prestigioso bis. Una partita spettacolare con continui colpi di scena e tante situazioni pericolose create sia dagli azzurri che dai bianconeri: di quella Juve sono rimasti Buffon, Bonucci e Chiellini, di quel Napoli invece sono rimasti Koulibaly, Ghoulam, Callejon e Mertens (quella finale la saltò Insigne che si era rotto il legamento crociato un mese e mezzo prima contro la Fiorentina). Quella di Doha resta una notte storica, quella della seconda Supercoppa Italiana della storia dopo quella conquistata nel 1990 sempre in finale sulla Juve.

