de Giovanni: “Quando gioca il Napoli assumo comportamenti penalmente rilevanti”

Se dici Napoli-Juventus, poi, il primo pensiero viene rivolto allo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, che solitamente vive in grande tensione ogni sfida degli azzurri, ma in particolare sente tantissimo le partite contro i bianconeri. «Proprio per questo, stasera vedrò la partita rigorosamente a casa mia. Non per altro, ma quando gioca il Napoli assumo dei comportamenti penalmente rilevanti, quindi posso assistere ai match solo in compagnia di persone che non hanno interesse a denunciarmi, tipo i miei figli che dipendono economicamente da me».

Fonte: Il Mattino.