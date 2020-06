Coppa Italia, sempre a Roma: otto anni fa fu festa azzurra

Finale di Coppa Italia. Roma, come nel 2012. Juve, come nel 2012. In quell’ anno fu 20 maggio. La squadra di Conte aveva vinto lo scudetto senza sconfitte e fu proprio il Napoli a infrangere il record d’imbattibilità con il 2-0 all’Olimpico, una partita perfetta della formazione di Mazzarri che vinse la coppa Italia dopo 25 anni. Nella ripresa l’uno-due decisivo con il rigore di Cavani e il gol di Hamsik al termine di un fantastico contropiede. Una delle partite più belle di quel Napoli capitanato da Paolo Cannavaro e con un Lavezzi che fu imprendibile per la difesa bianconera. Fu quella l’ultima partita in maglia azzurra per il Pocho, con tanto di lacrime. Quell’estate l’argentino si trasferì al Psg. L’unico “superstite” in campo di quella sfida, stasera, sarà Bonucci, in quella Juve c’era pure Buffon ma in coppa Italia giocò Storari. Fu quello il primo trofeo vinto dal Napoli di De Laurentiis nell’anno della prima Champions League chiusa con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Chelsea che poi vinse il trofeo.

