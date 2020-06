Coppa Italia, Mertens: “La città…Io ho firmato in quarantena!”

Mertens si regala una Coppa Italia nel giorno della firma, del rinnovo, e del suo legame a vita con il Napoli. Ai microfoni Rai dice: “Oggi abbiamo dato tutto, volevamo fare qualcosa di speciale. In questo periodo siamo tutti rimasti a Napoli, proprio per lavorare. Quando giochi a Napoli è sempre speciale, noi abbiamo vinto come di squadra. Le multe? Aspettiamo! Io credo nel progetto Napoli, ci ho pensato tanto, ma il gruppo, il tecnico, lo staff, i ragazzi con cui gioco…e poi c’è la città, io ho fatto la quarantena, ma qui è come essere in vacanza, io ero in vacanza, avevo già firmato allora. Gattuso, forse, ci ha dato un gioco più congeniale a noi, partendo da dietro, anche se noi abbiamo fatto bene anche in Champions con mister Ancelotti!”