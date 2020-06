Coppa Italia, Gattuso: “Il calcio mi ha dato tanto, mi ha fatto uomo”

Gattuso è visibilmente commosso. Ha parlato ai suoi ragazzi, ha nominato una cosa importantissima: l’appartenenza. Ha visto le lacrime di Callejon. Si ferma ai microfoni Rai: “La vita ed il calcio mi hanno dato più di quello che ho dato io. Pensi sempre che i primi a lasciarti siano i tuoi genitori, quello che è successo a me non è naturale, non lo accetti, ma io devo tanto al calcio. Il calcio è quello che mi ha fatto uomo, cristiano, per questo io voglio gente che lotta, perchè noi siamo quelli fortunati”