Coppa Italia, Cuadrado: “Non trovavamo spazi, il Napoli era ben chiuso”

Juan Cuadrado è il primo calciatore bianconero che si ferma ai microfoni Rai a fine gara: “Non era facile trovare spazi, il Napoli si è chiuso bene. C’è amarezza, ma abbiamo tanti altri obiettivi. Noi dobbiamo ritrovare il ritmo e tutto quello che ci caratterizzava prima di questa lunga pausa. Siamo delusi, anche quando mi sono seduto in panchina con Ronaldo, abbiamo parlato di questo, ci tenevamo. Il mister nello spogliatoio ci ha motivati per il continuo della stagione. Noi volevamo vincere, ma da queste cose si impara, siamo professionisti e dobbiamo andare oltre. Fisicamente non è stato facile, nell’ uno contro uno erano ben messi e chiudevano, allora abbiamo provato a crossare, ma non siamo riusciti a trovare soluzioni efficaci”