Coppa Italia – A Roma spuntano i tifosi «virtuali»

Finale a porte chiuse, niente tifosi sulle tribune dell’Olimpico di Roma: ma non per questo mancheranno calore e pubblico nella sfida di stasera tra Napoli e Juventus per la Coppa Italia. Gli spalti dello stadio, infatti, saranno virtuali grazie a una serie di grafiche realizzate ad hoc per colorare gli spalti. “L’opera” è realizzata dalla IacoGroup, azienda avellinese guidata da Alberto Iacovacci e da anni leader del settore. Gli spalti dell’Olimpico saranno riempiti di «tifosi» grazie all’ utilizzo di sofisticati software di elaborazione digitale. Tramite la App della Lega serie A, poi, ci saranno tante attività collaterali per coinvolgere i tifosi da casa e farli sentire parte integrante della competizione. Coca-Cola ha scelto tre ambasciatori – Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola – per coinvolgerà e animare la finale sui social. L’inno della competizione, poi, sarà cantato da Sergio Sylvestre live direttamente dal campo dell’Olimpico. In più, con l’obiettivo di coinvolgere anche il pubblico più giovane, la finale sbarca nel mondo gaming grazie alla nascita della eCoppa Italia Coca-Cola che vedrà affrontarsi tre pro players, le cui sfide saranno trasmesse interamente sul canale YouTube della eSerie A Tim. Tutte le iniziative saranno promosse attraverso un piano di comunicazione integrato su tv, stampa e digital, con l’interazione dei fan grazie allo sviluppo di un filtro Instagram che li proietterà direttamente all’interno dello stadio Olimpico. «In questo momento di ripresa delle attività a porte chiuse, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri tifosi un prodotto innovativo, interattivo e tecnologicamente all’avanguardia», ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega serie A. La finale, a cui non assisteranno esponenti delle istituzioni politiche, avrà una copertura tv mondiale: saranno duecento i Paesi collegati.

Fonte: Il Mattino