COCA COLA TIM – Napoli-Juventus 4-2 (d.c.r.) – I top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli gioca la terza finale di Coppa Italia, in un Olimpico a porte chiuse, contro la Juventus, ma sono i bianconeri a partire forte. Male in fase d’impostazione Callejon e tiro di Cristiano Ronaldo, dove si oppone Meret. La partita resta in mano alla squadra di Sarri, senza però essere pericolosi. Gli azzurri vanno vicini al gol con Insigne, palo esterno su punizione. Anche Demme e due volte il capitano dei partenopei, vanno vicino alla rete personale. Nel secondo tempo, la partita resta equilibrata, prima che il Napoli riprendesse ad attaccare. Milik sfiora la rete da buona posizione, ma nel recupero arriva la doppia occasione. Miracolo di Buffon su Maksimovic e palo di Elmas. Dal dischetto decisiva la parata di Merer su Dybala e l’errore di Danilo, per gli azzurri glaciale Milik. Ecco le pagella della Coca Cola Tim Cup

Top

Meret 6,5 – Il portiere friulano doveva prendere il posto di Ospina, ma non si fa prendere dall’emozione. Attento sul tiro di Cr7, bene anche nelle uscite, compreso quella sul portoghese e se la cava con i piedi. E’ l’eroe della serata con il rigore parato a Dybala.

Di Lorenzo 6,5 – Contro l’Inter non era stato brillante come suo solito, ma stasera si riscatta, annullando Cristiano Ronaldo e senza concedergli spazi. Non spinge come al solito ma lotta come un leone fino alla fine.

Maksimovic 7,5 – Il difensore serbo ha disputato in pochi giorni, un’altra partita perfetta, vince tutti i duelli aerei ed è impeccabile negli anticipi. Nel finale di partita sfiora il gol su azione da calcio d’angolo, ma è glaciale dal dischetto. L’ex Torino è sempre di più una roccia.

Koulibaly 7 – Il senegalese con l’Inter aveva già dato segnali di crescita, ma stasera si supera contro Cristiano Ronaldo e Dybala. Non sbaglia in fase d’impostazione ed è preciso di testa. Ottimo il salvataggio su Dybala nel finale di partita.

Demme 7 – L’ex del Lipsia è stato l’acquisto giusto al momento giusto, dal suo arrivo il Napoli ha riacquistato equilibrio in mezzo al campo. Stasera non solo lotta come un leone, ma anche in avanti si fa vedere. Sfiora il gol a fine primo tempo. Sempre meglio nel secondo tempo, annullando la mediana bianconera.

Insigne 6,5 – Il capitano inizia la partita non in maniera brillante, un paio di errori in fase d’impostazione, però poi sale in cattedra. Prende il palo esterno su punizione, sfiora la rete in un paio di circostanze. Dal dischetto è glaciale.

Politano 6,5 – L’ex di Inter e Sassuolo doveva riscattarsi dalla partita non brillante contro i nerazzurri. Entra nel secondo tempo e ci mette brio e vivacità. Anche lui partecipa alla lotteria dei rigori da trionfatore.

Flop

Callejon 5 – In una notte magica per il Napoli, l’unico che esce non bene come prestazione è lo spagnolo. Sbaglia in due fasi nell’impostare, poi male anche in avanti. Vince la Coppa Italia, ma certamente è lontano anni luce da quello visto nel passato.

A cura di Alessandro Sacco