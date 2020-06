Chiariello: “Questo è il Paese delle finzioni, il Paese di Spadafora”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Spadafora ancora una volta ci ha messo del suo. Sta cercando un modo per bloccare il nuovo protocollo che il CTS ha validato. Rinvia il calcetto, non capendo che è una questione di sanità psicologica. Questo è il Paese delle finzioni, si applicano i super protocolli a chi vuole fare cose serie e si lascia via libera a chi vuole fare tutt’altro. È il Paese di Spadafora“.