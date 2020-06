CALCIO FEMMINILE – “Ritardi burocratici” per le promozioni di Napoli e San Marino Accademy

Ieri il comunicato della Figc per quanto riguarda il calcio femminile, ha tradito le attese di alcune squadre che attendevano la certezza dei verdetti. Infatti la Fiorentina per la Champions League, le squadre retrocesse (Orobica e Tavagnacco), oltre che le neo promosse (Napoli femminile e San Marino Accademy), sono ancora in attesa dei verdetti. Un ritardo che sta infastidendo le squadre in questione, perchè vorrebbero programmare la prossima stagione. Come sempre la burocrazia sta facendo la differenza. Intanto nessuna sorpresa in particolare per quanto riguarda la riforma dei campionati, la serie A resterà a 12 squadre, si attende solo i verdetti.

Fonte: Tmw