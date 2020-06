Michela Franco lascerà probabilmente la Juventus Women’s, dopo tre stagioni in maglia bianconera, ma non mancano le squadre pronte ad ingaggiarla. Una di queste è il Napoli femminile, ormai prossima alla promozione in serie A, tra l’altro per lei sarebbe un ritorno in maglia azzurra e ritroverebbe tra le altre l’ex compagna della Juventus Federica Russo.

Fonte: Tmw