Allenamenti: sorridente e scatenato Ronaldo mentre Insigne è concentratto

Ronaldo in piena forma nell’allenamento di rifinitura di ieri a Torino, già pronto per la finale dopo l’amarezza del rigore fallito nella semifinale con il Milan chiusa comunque con l’obiettivo della qualificazione. Concentrato Insigne, uno dei più in forma tra gli azzurri come ha dimostrato già nella semifinale come l’Inter con il suo apporto decisivo sul gol di Mertens quando si è involato sul preciso lancio di Ospina e ha servito un assist d’oro al belga. Un momento di grande serenità per Lorenzo, in settimana ha ufficializzato il suo nuovo procuratore, il napoletano Vincenzo Pisacane, e più in là si comincerà a parlare del rinnovo che lo legherebbe praticamente a vita al Napoli.Fonte: Il Mattino