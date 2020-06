Zola su Maurizio Sarri: “Il suo lavoro emerge con il tempo”

All’ Olimpico, domani sera, il Napoli si troverà di fronte la Juventus di Sarri. Zola conosce molto bene il tecnico ex Chelsea perchè per un anno è stato suo vice in Premier. Su di lui dice ai microfoni de Il Mattino:

È stato per un anno il vice di Sarri al Chelsea: stagione difficile, anche se conclusa con la qualificazione Champions e la vittoria dell’Europa League, perché ci furono polemiche intorno alla panchina. Sta accadendo lo stesso a Torino. Perché?

«Le aspettative sono molto alte alla Juve, un ambiente esigente dove vincere non è sufficiente. La squadra ha fatto bene, però si pretende un gioco d’attacco più fluido e una maggiore supremazia. Penso che sia una questione di tempo per Sarri».

In che senso?

«Il valore del lavoro di Maurizio emerge nel secondo anno perché cura molto, e in modo ripetitivo, i dettagli, dunque i tasselli devono essere rodati. Ha bisogno di fiducia e tempo».

Lei ha detto che al Chelsea c’erano calciatori come Hazard e Willian che si annoiavano per la ripetitività degli allenamenti di Sarri.

«Non tutti i calciatori interpretano allo stesso modo l’allenamento. Chi come Maradona, Careca, Hazard vince quasi da solo le partite è abituato a intenderlo in un certo modo: non vuole pensare troppo, ha voglia di divertirsi ed emozionarsi, quella è la ragione per cui gioca a calcio e lo ama. E posso capirlo perché anche a me piaceva avere molto la palla al piede. Altri calciatori, invece, hanno bisogno di quella ripetitività per migliorarsi e calarsi nell’organizzazione di squadra. Chi la pensa differentemente, talvolta si lamenta, però da Hazard e Willian avemmo un supporto straordinario in una fase delicata».