Zola su Gattuso: “Finale a parte, ha reso il Napoli quadrato”

Da qualche mese Gianfranco Zola è in Sardegna, nel suo angolo di paradiso, con la sua famiglia. Ma il calcio è parte integrante della sua vita, come il periodo bello trascorso a Napoli. Napoli che adesso è sotto la guida di Gattuso e si giocherà la finale di Coppa Italia. Zola dice a Il Mattino:

Gattuso può aprire un ciclo vincente alzando al cielo domani sera la Coppa Italia?

«L’esito di una finale può dipendere da differenti fattori. Per l’affetto che provo verso il Napoli e Napoli mi auguro che Gennaro possa far crescere la squadra e avvicinarla a quegli obiettivi che la piazza merita, anche se la concorrenza è molto forte. Ha fatto già un lavoro di rilievo con la sua serietà, la sua concretezza e la sua personalità: ha dato equilibrio al Napoli, lo ha reso quadrato e questo occorreva, con tutto il rispetto per Ancelotti. È arrivato al momento giusto e ha fatto un’opera da manuale».

Non è ancora finita, però: dopo la Coppa Italia ci sarà il ritorno di Champions League a Barcellona.

«Affrontarlo con l’1-0 sarebbe stato differente, invece il Napoli dovrà andare al Camp Nou per fare la partita, per cercare il gol e la qualificazione: non sarà facile».