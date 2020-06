Women’s Champions e Youth League – Ad Agosto le due competizioni

La giornata di domani sarà importante per ufficializzare le date delle competizioni internazionali. Il 7 e l’8 Agosto le sfide di ritorno di Champions League Barcellona-Napoli e Juventus-Lione su tutte. Da decidere anche per la Women’s Champions e la Youth League. Per la Coppa dei campioni delle donne si giocherà Bilbao la final-eight dal 21 al 30 Agosto. La Youth League invece sempre ad Agosto e tra le squadre, ripescata anche l’Inter per buona condotta, dove affronterà il Rennes.

Fonte: Corriere dello Sort