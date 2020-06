Vocalelli: “Gattuso sarebbe perfetto come CT della Nazionale”

il giornalista sportivo Alessandro Vocalelli, è intervenuto a Radio Radio: “Mancini è un fior di allenatore che può fare benissimo agli Europei e ai Mondiali. Ma ho la netta sensazione che, quando tornerà in un club, per il futuro l’Italia ha già un CT designato in Gattuso. Rino è un tecnico completo, che sa di tattica, di strategia, sa mettere le squadre in campo, scegliendo gli uomini più adatti ad ogni circostanza. E’ insomma allenatore e un selezionatore insieme, è uno che sa farsi amare e rispettare”.