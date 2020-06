UFFICIALE – Michela Rodella rinnova con la Florentia

Michela Rodella vestirà per il 4° anno consecutivo la maglia neroverde, ha firmato un rinnovo annuale con la Florentia San Gimignano.

Un altro rinnovo importante per la difesa neroverde dopo le conferme di Bursi e capitan Dongus. Michela Rodella non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni, una giocatrice di esperienza che con la sua classe ha saputo reinventarsi nell’ultima stagione come centrale di difesa, dopo anni passati a correre sulla fascia sinistra. “Voglio solo dire che sono veramente orgogliosa di indossare per il quarto anno consecutivo la maglia della Florentia San Gimignano. E adesso, non vedo l’ora di ricominciare!”.

Fonte: florentiasangimignao.it