Uefa, è l’ex Ancelotti Mister Cup, il più vincente di tutti in Europa

In attesa della ripresa della fase finale delle coppe, la Uefa ha celebrato gli allenatori più vincenti in Europa (non considerando il mondiale per club). Per l’Italia un doppio successo, singolo e di squadra. In testa alla speciale classifica dei tecnici pluridecorati c’è Carlo Ancelotti, mister Cup, con i suoi 7 trofei in bacheca, tra cui 3 Champions. Secondo posto per Giovanni Trapattoni, a pari merito con Sir Alex Ferguson a quotra 6. Tra i primi 13 tecnici della nostra classifica figurano anche Nereo Rocco e Arrigo Sacchi, vincitori di quattro coppe ciascuno con il Milan. Zinédine Zidane è riuscito in pochissimo tempo a raggiungere grandissimi come Josep Guardiola e Bob Paisley con cinque trofei. Considerando invece le nazioni di appartenenza dei tecnici che hanno “vinto” più trofei in panchina, l’Italia è al primo posto con 41 trofei conquistati complessivamente da suoi allenatori, seguita dalla Spagna con 32. Completa il podio la Germania. Fonte: CdS