In vista del Napoli l’ex Sarri potrebbe cambiare qualcosa

IL LUNGO STOP

Ha passato i mesi del lockdown a incrociare informazioni e dati con i suoi collaboratori e ha spesso anche fatto riunioni con i responsabili dei settori giovanili della Juventus. Ha usato molta prudenza, anche perché già ad agosto è stato vittima di una polmonite che per sintomi era assai simile al Coronavirus. Quindi, qualche precauzione in più anche quando c’è stata la ripresa: per un po’ ha affidato il compito di seguire gli allenamenti al suo staff, poi è tornato alla Continassa una volta che la fase dell’emergenza acuta è terminata. Lui si è tenuto aggiornato al computer e si è spesso collegato al telefono con molti dei suoi giocatori.

Ieri ha fatto svolgere ai bianconeri una leggera partitella ma rispetto allo 0-0 con il Milan Sarri apporterà qualche cambiamento: verso una maglia da titolare Cuadrado, al posto di Danilo o Douglas Costa, per esempio. Mentre a centrocampo potrebbe partire dalla panchina Pjanic, per lasciare spazio dal primo minuto a Khedira riportando così Bentancur in cabina di regia. Ipotesi, anche perché molto dipendere da queste 48 ore che sembrano poche ma non lo sono. Di certo, il fatto che si giocherà a porte chiuse risparmierà Sarri dell’accoglienza dei tifosi napoletani. Che, di sicuro, lo avrebbero salutato ancora con dei fischi, come hanno fatto al San Paolo a gennaio. Fonte: Il Mattino