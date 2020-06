[Probabile formazione] Juventus – In dubbio ancora Higuain e Chiellini, in gruppo Ramsey

L’allenamento odierno sarà decisivo per Maurizio Sarri in vista della finale di domani sera contro il Napoli per l’assegnazione della Coppa Italia. Infatti il tecnico dei bianconeri saprà se potrà contare o meno su Higuain, l’altro ex della sfida. Il “Pipita” anche ieri si è allenato a parte, la sensazione è che potrebbe essere fatto un miracoloso recupero, solo per la panchina, non di più. Chiellini invecce è molto probabile che non sarà convocato, Ramsey si allena in gruppo. Le novità in vista degli azzurri potrebbero essere Cuadrado al posto Douglas Costa e Khedira per Pjanic.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 5 Pjanic, 33 Bernardeschi, 35 Olivieri, 11 Douglas Costa. Indisponibili: Demiral, Higuain, Chiellini, Ramsey Squalificati: nessuno Diffidati: Higuain, Ramsey, Matuidi.