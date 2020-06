Gravina: “Non abbiamo mai sostenuto di eliminare la quarantena”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Uno, durante la trasmissione Porta a Porta a proposito dell’isolamento di 14 giorni di tutta la squadra in caso di nuovo contagio: “Non conosco i dettagli della novità di oggi. Ma da quel che so il CTS ha dato parere favorevole. Siamo fiduciosi che l’interpretazione possa essere autentica, crediamo che oggi sia possibile applicare quello che i consulenti del Governo hanno deciso nella riunione dell’altro giorno. L’auspico è che in tempi rapidi la questione possa essere risolta, perché è un problema. Da parte nostra, non abbiamo mai sostenuto che la quarantena deve essere eliminata. Infatti è stata confermata. La differenza è che i calciatori vanno in ritiro e sono sottoposti a tampone in continuazione. Certamente giocheremo perché non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare. Dobbiamo continuare ad essere in linea con quella che è la politica internazionale”.