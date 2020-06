Pinna: “Probabile che questo sia l’ultimo mandato di Nicchi all’AIA!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Edmondo Pinna, Corriere dello Sport: “Nessun arbitro ha il curriculum immacolato con tutte le squadre, Doveri viene da un’annata eccezionale e questo fa rimpiangere le scelte che l’AIA ha fatto gli anni passati, promuovendo altri arbitri che a livello internazionale non si sono mostrati all’altezza. Non meritava tutto questo, lo meritava molto prima, dovuta dai meriti. Se non fosse stato così, sarebbe dovuto andare Rocchi per arbitrare l’ultima finale della sua carriera. Nicchi? Barbano disse che erano già troppi 2 mandati, figuriamoci il quarto mandato. Neppure negli Stati Uniti il Presidente dura più di 8 anni. Un articolo del NOIF sostiene che dopo il terzo mandato, nessun membro eletto può sedere in Consiglio Federale. Ciò vuol dire che gli arbitri non avrebbero il presidente che hanno eletto, in Consiglio Federale. Stanno pensando di aggirare la norma, portando qualcun altro in Consiglio”.