Osimhen del Lille: il Napoli mette sul piatto una bella cifra

Con Milik quasi sicuramente lontano, il Napoli da un po’ ha cominciato a guardarsi intorno e, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi, non si è soffermato a guardare, ma ad offrire, offrire sul serio. Il club azzurro, infatti, avrebbe fatto una proposta al Lille per Victor Osimhen. Sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro per portare l’attaccante africano all’ ombra del Vesuvio. Fermo restando che in casa Napoli l’ultima mossa la farà quando si sarà conclusa la vicenda Milik. La decisione è quella di non rinnovare, da parte del calciatore, De Laurentiis ha reso nota la sua valutazione, 50 milioni e, con questa cifra tiene a distanza la Juventus, che vorrebbe arrivare alla punta polacca mediante scambi. In alternativa a Osimhen, si continua anche a seguire l’iraniano dello Zenit Azmoun.