Koulibaly su Mertens: “E’ diventato un killer, lui è l’Higuain del Napoli”

Nel lungo speciale di Sky Sport per il record raggiunto da Dries Mertens anche una intervista a Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro ha svelato più di un retroscena sul suo rapporto con il belga che è stato fondamentale per lui quando è arrivato in azzurro: «Sono stato tanto tempo con lui nei primi mesi qui a Napoli, mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Ci siamo fatti tantissime risate in quei 40 minuti di tragitto tra Napoli ed il centro sportivo».

In particolare fu Herman Mertens, papà di Dries, ad aiutare il franco-senegalese: «Il padre mi parlò al mio primo anno qui a Napoli e mi disse di non mollare. Non lo fece per farmi contento ma perché credeva davvero in me» ha svelato Koulibaly. «Quella volta ho capito che Dries è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. È cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Dico sempre che lui è l’Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui». Fonte: Il Mattino