Il contratto di Gattuso non prevede bonus per la conquista di un trofeo

STIPENDI

Se tutto andrà come ipotizzato da Giuntoli negli ultimi giorni, la mensilità di marzo arriverà in queste ore. Una mano tesa che serve a stemperare un nervo scoperto della squadra azzurra. Poi, almeno una mensilità, sarà oggetto di contrattazione individuale (quella di maggio) mentre aprile è legata a doppio filo alla finale di Coppa Italia, come se ci fosse una parte variabile. Che però non tutti hanno gradito. A proposito: nel contratto di Gattuso non ci sono bonus legati alla conquista di un trofeo che manca a Napoli nel 2014. Probabilmente, pensare di poter vincere qualcosa, nei giorni in cui firmava il contratto con il club azzurro, sembrava una mera utopia. Fonte: Il Mattino