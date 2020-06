Spadafora ottimista per le partite in chiaro: Ma Mediaset e Sky…

Mancano quattro giorni alla nuova partenza del campionato calcio in chiaro tesi allo sprint

Spadafora ottimista: «Siamo a buon punto». Ma Sky non molla l’embargo sugli highlights e blocca la fideiussione a favore della Lega. Calcio in chiaro allo sprint. Ma se dal fronte di Spadafora continua a trapelare ottimismo, uno scambio di missive tra Sky e Mediaset, avvenuto in queste ore, conferma come il traguardo non sia così vicino. Da Santa Giulia, infatti, è partita una lettera in direzione Biscione. Per spiegare che la riduzione sull’embargo degli highlights sarebbe stata concessa nel momento in cui fosse arrivato il via libera alle partite in chiaro su “TV8”. Mediaset, però, resta ferma sulle sue posizioni. Quelle esplicitate la scorsa settimana attraverso una diffida a concedere soltanto a Sky la trasmissione delle gare in chiaro. Fonte: CdS