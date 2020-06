Mandarini: “Lozano? Gattuso pretende il massimo in allenamento”

Il giornalista Fabio Mandarini, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte, eccole sue parole: “Durante l’allenamento, Gattuso ha invitato Lozano a prendere la strada degli spogliatoi come fece con Allan a febbraio perché non si stava allenando con il giusto spirito. Il mister pretende giustamente che sia il massimo in allenamento. Chiaro che questa scelta faccia rumore se consideriamo che il messicano è l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Con Gattuso ha giocato pochissimo, è stato anche escluso dai convocati per la sfida contro il Barcellona. La pressione è tutta sulla Juventus. Non so chi ci arriverà meglio, partite come queste sono sempre decise dalla motivazione e dalla capacità di gestire la pressione. Il Napoli vuole vincere e regalare un trofeo al suo allenatore“.