RIVIVI IL LIVE di Sarri: “Gattuso mi piace, è schietto, diretto e sincero”

13:49 – “Gattuso mi piace molto: è schietto, diretto. Non sono sorpreso da quanto sta facendo, perché aveva lavorato bene anche al Milan”.

13:47 – “Il Napoli è una squadra di palleggiatori. Domani non dovremo perdere compattezza e non dovremo concedere situazioni di contropiede facili”.

13:45 – “Da un punto di vista mentale il periodo è stato difficile per tutti. Non se ne esce come prima, e ho visto i ragazzi migliori: aperti, sorridenti e disponibili. Forse anche io sono migliorato, sono più paziente e meno intransigente”.

13:43 – “In stagione, al di là di qualche partita sbagliata, i nostri risultati sono stati buoni, finora. La media punti è ottima, dobbiamo essere soddisfatti. Ma adesso vogliamo trasformare questo percorso in qualcosa di concreto”.

13:40 – “Ai ragazzi dirò che abbiamo giocato sette mesi e poi fatto una lunga pausa per fare queste partite. Quindi dovremo tirare fuori tutto quello che abbiamo, quel qualcosa in più per vincere più trofei possibile”.

13:38 – “Sono pienamente concentrato sulla Finale e sulla nostra squadra. In maniera totale, con la giusta concentrazione e la giusta cattiveria”.

13:36 – “Non abbiamo un attaccante centrale tipico, stiamo provando varie soluzioni. Non è detto che la soluzione di partenza sia quella con cui concluderemo la sfida”.

13:35 – “Il Napoli è difficile da affrontare, è solido quando si chiude e pericoloso quando riparte. Hanno vinto con noi, con l’Inter, hanno pareggiato con il Barcellona, sanno esprimersi su alti livelli”.

13:34 – “E’ un momento particolare, le partite sono di difficile interpretazione, ma fa parte dell’anormalità di questo periodo”.

13:33 – Inizia la conferenza stampa di Sarri.

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alle 13:30 parlerà con la stampa in vista della finale di Coppa Italia di domani sera contro il suo ex Napoli allo Stadio Olimpico di Roma.

Immagine Fonte: Twitter Juventus