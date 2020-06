Liga: Carlos Bacca giuda il Sottomarino Giallo alla vittoria

Ore 19:30

Getafe-Espanyol 0-0

Villarreal-Mallorca 1-0 Bacca (V) 16′

Getafe-Espanyol. Il primo brivido arriva all’8′ con l’incornata di David Lopez che si infrange contro la traversa, al 16′ ospiti in 10 uomini per l’espulsione di Bernardo. Al 36′ Calleri aggancia la sfera al limite dell’area e calcia id potenza chiamando Soria alla super parata, nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione Embarba supera il diretto marcatore e si presenta solo davanti al portiere ma Soria compie un miracolo in tuffo, al 75′ Arambarri calcia al volo trovando la pronta risposta di Diego Lopez. Nel finale la sfida non si sblocca così al triplice fischio il punteggio è 0-0.

Villarreal-Mallorca. Il Submarino Amarillo sblocca il punteggio al 16′ con la precisa rasoiata di Carlos Bacca, al 21′ Trigueros cerca la soluzione dalla media distanza verso l’angolino ma Reina in volo respinge. Al 35′ Cucho si presenta in area e calcia a botta sicura ma Asenjo si dimostra provvidenziale, nel finale di tempo non arriva il pareggio ospite così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per gli amarillos. Nella ripresa Trigueros riceve palla in area e calcia centrando in pieno un difensore avversario che libera l’area, al 74′ Cucho riceve palla dall’interno dell’area e calcia verso l’angolino ma la sfera esce di un soffio. Nel finale Baba Mohammed supera il diretto marcatore e calcia centrando la traversa così al triplice fischio il Sottomarino Giallo si aggiudica la sfida.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 61-Real Madrid 59-Siviglia 51-Real Sociedad 47-Getafe 47-Atletico Madrid 46-Villarreal 44-Valencia 43-Granada 42-Athletic Bilbao 38-Osasuna 35-Levante 35–Betis 34-Valladolid 32-Alavés 32-Eibar 27-Celta Vigo 26-Mallorca 25–Espanyol 24– Leganés 23

A cura di Emilio Quintieri