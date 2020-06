Le stelle – Mertens che forza, CR7 opaco

Gli opposti si attraggono. Dries Mertens e Cristiano Ronaldo hanno caratteristiche fisiche che sono agli antipodi. Il folletto belga contro lo scultoreo portoghese, eppure i due hanno entrambi un innato senso per il gol. La buttano dentro in tutti i modi e senza risparmiare nessuno colpo alla loro costellata collezione di prodigi. Nel bene e nel male, però, le due semifinali di coppa Italia hanno emesso un verdetto unanime: Mertens subito in gol, praticamente alla prima vera occasione che gli si è materializzata sul piede, Ronaldo ancora a secco, con tanto di rigore sbagliato dopo il braccio largo di Conti nell’area del Milan. Il portoghese è come se si fosse fermato sul dischetto a inizio primo tempo, perché anche dopo quell’errore ha tremendamente faticato a trovare se stesso, ma soprattutto lo specchio della porta difesa da Donnarumma. Mertens, invece, si è sbloccato sul finale di primo tempo dopo aver fallito una conclusione a giro al termine di una bella serpentina sul limite dell’area di rigore. In stagione il belga è stato spesso decisivo, soprattutto nelle gare pesanti, ovvero quelle di Champions. Ha segnato a Liverpool e a Salisburgo: reti decisive per staccare il pass valido per gli ottavi, dove si è ripetuto contro il Barcellona, mentre in Coppa Italia era ancora a secco. Fonte: Il Mattino