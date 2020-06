L’agente di Edison Cavani apre alla possibilità di un ritorno in azzurro: “Ascolteremo e valuteremo tutte le opzioni”, queste le sue parole in merito al futuro dell’attaccante uruguaiano. Il Matador in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain è alla ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione. Le parole del suo entourage aprono a qualsiasi destinazione, tante le squadre vicine al bomber, tra queste il Napoli. Il futuro di Cavani è tutt’altro che deciso.