La crisi economica di Real Madrid e Barcellona, aiuta il Napoli per Fabian Ruiz

Nel Napoli uno dei nomi che scalda il calciomercato, è certamente Fabian Ruiz. L’ex del Betis Siviglia non è un mistero che piace in Spagna, in modo particolare Real Madrid e Barcellona, anzi i blancos aveva anche offerto 80 milioni, vicini ai 100 di De Laurentiis. La crisi economica e il Covid-19 hanno rallentato e non poco le trattative. Anche i blaugrana hanno difficoltà a spendere cifre con i 3 numeri, basta notare la situazione di Lautaro Martinez. Dopo la fine del campionato Fabian Ruiz e il suo agente discuteranno del rinnovo del contratto, ma per un’altra stagione lo spagnolo farà le fortune del Napoli.

Fonte: Mirko Calemme calciomercato.it