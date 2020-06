La condizione- Gli azzurri vanno già di corsa

Più pronti gli azzurri che i bianconeri

Le due semifinali della scorsa settimana hanno rappresentato l’antipasto della serie A che verrà. Juventus-Milan e Napoli-Inter non hanno soltanto fatto emergere i nomi delle due squadre che domani sera si sfideranno all’Olimpico per sollevare la coppa Italia, ma hanno evidenziato anche lo stato di forma dei quattro organici. Da questo punto di vista, il Napoli si è dimostrato il più mobile visto che al triplice fischio di sabato sera, la lancetta del contachilometri azzurro ha segnato 118,1: niente male se si considera il lungo stop (tre mesi dall’ultima gara di campionato). I bianconeri, infatti, hanno raggiunto quota 110, 3 chilometri percorsi nella rispettiva sfida contro il Milan, raggiungendo 8,5 chilometri di sprint, ovvero la corsa ad alta intensità. Anche in questa particolare classifica il Napoli si piazza al primo posto con i 10,13 chilometri percorsi contro l’Inter. Sorridono anche i dati relativi alla velocità media: 6,5 i chilometri orari dei giocatori della Juventus, contro i 7,1 dei giocatori del Napoli. Dati che al momento denotano un buon livello di forma per gli azzurri, in attesa di capire se gli sforzi compiuti contro l’Inter non verranno poi pagati domani sera nell’arco dei 90′ della finale contro la Juventus.Fonte: Il Mattino