La firma – Insigne cambia “guida” e sceglie Pisacane: è la strada di casa

Quando optò per il re degli agenti, quasi non lo si voleva credere. Sembrava un presagio di addio, invece, oggi, alla vigilia della finale di Coppa Italia, Insigne ha firmato la procura per il suo nuovo agente, il napoletano Vincenzo Pisacane e per tutti è un segnale della sua voglia di essere bandiera. Pisacane subentra a Mino Raiola, da sempre il re dei trasferimenti faraonici. “Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. e con te. Pe noi oggi è un giorno importante, capitano. Siamo felici“, ha scritto Pisacane sui suoi canali social.