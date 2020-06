In Messico attaccano pesantemente Gattuso per difendere Lozano

Ma non mancano anche commenti positivi in difesa del mister: “Gattuso sarebbe razzista solo perché non fa giocare Lozano? Che sciocchezza. Gattuso è sempre stato un calciatore di grande intensità e forse il Chucky non si allena come lui vuole. Ecco perché gioca poco”. Secondo la radio ufficiale azzurra Radio Kiss Kiss Napoli si è trattato solo di un rimprovero del tecnico nei confronti del messicano, che ha chiarito la sua posizione con Gattuso. Resta da capire se Lozano sarà convocato o no in vista della sfida contro la Juvenuts.