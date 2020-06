Il prossimo campionato inizierà il 12 Settembre, manca solo l’ufficialità della Lega calcio

Ieri pomeriggio importante riunione di Lega calcio, dove è stata presa una decisione, che dovrà essere ufficializzata nei prossimi giorni. Il campionato di serie A dovrebbe ripartire il 12 Settembre e terminare il 23 Maggio, mentre la finale di Champions League è prevista il 29 Maggio ad Istanbul. Non è ancora messo nero su bianco, perchè si aspetta la riunione dell’Uefa di domani per le date di Agosto tra Champions ed Europa League. Ad inizio settembre ci saranno gli impegni dell’Italia in Nations League, il tutto, senza ovviamente stop o intoppi, per poter disputare i prossimi Europei.

Fonte: Andrea Ramazzotti CdS