Il Mattino – Il rinnovo di Gattuso non è scontato, certe cose non le vuole!

A qualcuno scoppia il cuore per la gioia o anche solo per il sollievo, per questo senso di improvvisa leggerezza che non si avvertiva da chissà quando qui a Castel Volturno. Gattuso ne è l’artefice. Al di là dei risultati. C’è lui dietro questo Napoli, dietro la decisione di non lasciare la città in pieno lockdown, di non far esplodere la delusione per il mancato pagamento di tre mensilità (una è attesa a giorni, ma i giocatori hanno grosse perplessità sul comportamento del club). Mettiamo tutto da parte, è il mantra di Rino. E così il Napoli sta facendo. Insomma, se questa è una vigilia serena il merito è tutto di Rino Gattuso. Anche lui ha messo da parte quel discorso rinnovo che era stato avviato già prima della gara col Barcellona, ripreso una decina di giorni fa da De Laurentiis con Mendes e al momento fermo alla richiesta di Ringhio di non volere l’interminabile corollario di penali, clausole rescissorie, opzioni, bonus e altro che invece il Napoli pretende venga inserito. Insomma, bisogna convincere Gattuso (e in tanti cominciano a bussare alla sua porte) senza dare il suo rinnovo per scontato. Perché non lo è. Fonte: Il Mattino