I punti deboli -Sarebbero serviti più ricambi

Questa volta non ci sarà. Gonzalo Higuain, l’uomo delle finali perse, salterà l’ultimo atto della coppa Italia. Colpa di un acciacco fisico che già gli aveva impedito di scendere in campo venerdì scorso contro il Milan nella semifinale. Un problema di sicuro per Maurizio Sarri che vista anche la prestazione sottotono di Ronaldo contro il Milan rischi di ritrovarsi senza un vero ariete in avanti. Douglas Costa, Dybala, Cuadrado e Bernardeschi ci saranno e costituiscono una bella batteria di fantasisti, ovvero uomini capaci di aprire tante porte ai limiti dell’area avversaria, ma poi chi sarà l’uomo in grado di entrarci dentro e fare centro? Questo il dilemma che il tecnico bianconero si porterà dietro fino al fischio d’inizio di Doveri. Per Gattuso, invece, il problema è in difesa dove l’infortunio di Manolas costringe Maksimovic e Koulibaly agli straordinari dopo gli impegni faticosi contro l’Inter sabato sera. Qualche opzione in più sulle fasce dove Mario Rui può rappresentare un’alternativa a Hysaj, mentre in mezzo al campo restano i rebus legati alle condizioni di Allan e Fabian Ruiz (Lobotka non recupera per domani sera). In casa Napoli, però, niente problema di attaccanti, perché Milik è pronto ad alternarsi con Mertens. Fonte: Il Mattino