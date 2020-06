Gennaro Gattuso a Rai Sport: “Lozano? Chi è stanco può saltare una seduta di allenamento”

Nel corso di un’intervista del collega di Rai Sport Alessandro Antinelli è intervenuto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sulla sfida di domani contro i bianconeri. “La Juventus? E’ una squadra che rispettiamo, loro sono abituati a giocare queste partite secche, perciò sono una compagine forte ce l’hanno nel d.n.a. Sul gioco di Sarri dico che in questi anni ho provato a fare un copia e incolla per il suo modo di far palleggiare le squadre, per me è stato un esempio da imitare. Lozano? Chi vedo stanco può anche saltare un allenamento, non lo permetto a nessuno, può andare tranquillamente negli spogliatoi. Ringrazio ai tifosi che mi sono stati vicini in un momento non facile per me e la mia famiglia, per questo che domani sera vorremmo regalare una gioia, conquistando la Coppa”.

La Redazione