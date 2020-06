Gattuso “caccia” uno svogliato Lozano durante l’allenamento. Hirving bissa Allan e giunge al capolinea

Adios: e mai come in questa occasione il saluto, in accezione messicana, è tutto un programma alla luce di quanto è accaduto ieri e di quanto probabilmente accadrà nelle prossime settimane. Il primo capitolo della storia è piuttosto semplice nella sua complessità: Gattuso, nel bel mezzo dell’allenamento, invita Lozano a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari, non riscontrando probabilmente lo spirito giustamente preteso a due giorni da una finale. Il secondo capitolo, invece, è tutto da scrivere, ma il finale sembra piuttosto scontato: l’avventura del Chucky con il Napoli dovrebbe essere giunta al capolinea. Fonte: CdS