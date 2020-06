Ultimo allenamento a Vinovo per la Juventus, prima di partire per Roma, dove domani sera allo stadio Olimpico, a porte chiuse, disputerà la finale contro il Napoli. Buone notizie per Sarri dall’infermeria, Ramsey si è allenato per il secondo giorno di fila in gruppo, quindi sarà tra i convocati. Saranno inseriti nella lista anche Chiellini e Higuain, ma restano in dubbio per la gara contro gli azzurri.

Fonte: tuttojuve.com